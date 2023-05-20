Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi başladı! İşte ilk gün sandık başına gidenlerin sayısı - Son Dakika
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Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi başladı! İşte ilk gün sandık başına gidenlerin sayısı

20.05.2023 18:37

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. YSK, ilk günde yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

Yurt dışında sandıklar açıldı! İşte ilk gün kullanılan oy sayısı

73 ÜLKEDE SANDIK KURULDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Yurt dışında sandıklar açıldı! İşte ilk gün kullanılan oy sayısı

İLK GÜNDE KAÇ OY KULLANILDI?

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı.

Yurt dışında sandıklar açıldı! İşte ilk gün kullanılan oy sayısı

OYLAR ANKARA'DA TOPLANACAK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Yurt dışında sandıklar açıldı! İşte ilk gün kullanılan oy sayısı

YURT DIŞI OYLARI NE ZAMAN SAYILACAK?

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Yurt dışında sandıklar açıldı! İşte ilk gün kullanılan oy sayısı
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Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs Seçimi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi başladı! İşte ilk gün sandık başına gidenlerin sayısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi başladı! İşte ilk gün sandık başına gidenlerin sayısı - Son Dakika
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