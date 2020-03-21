Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor - Son Dakika Spor

Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor

7 saat önce

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Yurt dışından dönen milli eskrimci İrem Karamete evinde antrenman yapıyor, System.String[]

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli eskrimci İrem Karamete, çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu, milli sporcunun evinde yaptığı antrenmanın görüntülerini sosyal medya hesabından "Evindekal" mesajıyla paylaştı.

Federasyon, yaptığı videolu paylaşımda "Yurt dışından turnuvadan dönen ve ilk 14 günü evinde geçirecek sporcumuz İrem Karamete, çalışmalarına ev antrenmanlarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:38 Kaynak: AA

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