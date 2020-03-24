Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika
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Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı

22 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.

İngiltere, Polonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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