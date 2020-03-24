Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye 'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.

Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere , İrlanda, İsviçre ve Polonya 'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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