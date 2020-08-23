Yurt dışından Düzce'ye 441 kişi göç etti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'den yurt dışına göç eden ve Yurt dışından Düzce'ye göç eden kişi sayıları belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde yurt dışına göç eden ve göç alan şehirler hakkında bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre Düzce'ye göç eden ve Düzce'den göç eden kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce'den yurt dışına göç eden kişi sayısının bin 722 olduğu belirtilirken, Yurt dışından Düzce'ye göç eden kişi sayısının ise 441 olduğu öğrenildi. - DÜZCE