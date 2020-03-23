Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika

YURT dışında eğitim gören Erasmus kapsamındaki 305 öğrenci karantina altına alınmak üzere Sivas'a getirildi.

Yurt dışında öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan 305 öğrenci uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Öğrenciler alınan tedbirler eşliğinde apronda bekleyen otobüslerle karantina altında tutulacakları kent merkezindeki KYK yurduna götürülecek. Havalanındaki işlemleri devam eden öğrenciler, güvenlik önlemleri altında otobüslere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek karantina altına alınacak.