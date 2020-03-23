Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2) - Son Dakika

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Yurt dışından Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi (2)
6 saat önce
ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİHavalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi.
ÖĞRENCİLER YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Havalimanında sağlık ve pasaport işlemlerinin ardından öğrenciler yoğun sağlık tedbirleri altında kendileri için hazırlanan otobüslere bindirildi. Öğrenciler buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne getirildi. Yurda yerleştirilen öğrenciler 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulduktan sonra, hastalık belirtisi göstermeyenler memleketlerine gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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