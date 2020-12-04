Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı - Son Dakika

Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı

04.12.2020 11:26
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı, System.String[]

Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelerek Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arıcılık tırını yapan Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal almayı kendine hedef koydu.

Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelerek Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arıcılık tırını yapan Arafat Tuncer, yılda 5 sağım yaparak 25 ton bal almayı kendine hedef koydu.

Almanya'da ticaretle uğraşan ve pandemi sürecinde üretimin değerinin farkına varan Arafat Tuncer (49), memleketi Elazığ'a dönerek arıcılık üzerine çalışma yaptı. Çalışmaları kapsamında mobil arıcılığa yönelen Tuncer, bir mühendislik şirketi ile anlaşarak tırını tasarladı. Tamamlanan tır, 252 kovan kapasitesi ve barındırdığı teknoloji ile Türkiye'de ilk oldu. Üzerine kurulacak olan güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmesi planlanan tır, 2 kişilik yaşam ve sağım alanı ile bir arıcının istediği tüm imkanları barındıracak şekilde tasarlandı. Bölge bölge gezerek florayı takip edecek olan Tuncer, yılda 5 kez bal sağımı yapmayı planlıyor. Kovan başı 100 kilo üretim ile yılda 25 ton bal almayı hedefleyen Tuncer, ülke ekonomisine katkı sağlayarak arıcılara öncülük etmek istiyor.

Buna benzer sistemleri yapanların olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Ancak teknolojiyle bütünleştirilmiş ve bu kadar büyük kapasitede olan ilk defa mobil arıcı tırını önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Bununla kalmayıp bakanlıklarımızın destek mekanizmasında da bu mobil arı tırlarının yer alması için gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki bununla birlikte arıcılarımızın sıkıntı çekmiş olduğu birçok konuyu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin çölleşme ve kuraklaşmaya doğru gittiğini vurgulayan İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, "Özellikle Elazığ son yıllarda çok düşük yağışlar almaktadır. Bu da ilimiz biyoçeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. İlimizde bin 100 tane üreticimiz bulunmaktadır. Bu üreticilerimiz genelde sabit ve kısmen de gezgin arıcılık yapmaktadır. Şubat ayında başlayan faaliyetlerimiz 2 veya 3 bölge değiştirerek tamamlanmaktadır. Mobil arıcılık sayesinde bu gezgin sayısı artacaktır. 5 bölge gezerek burada verim artışı söz konusu olacaktır" diye konuştu.

Pandemi sürecinde üretimin çok değerli olduğunu dile getiren girişimci Arafat Tuncer, "Kendi ülkemde arıcılık sektörü üzerinde bir çalışma yapmıştım. Gezici arıcılık üzerine bir proje hazırladım. Florayı takip edip daha verimli bir ürün elde etmek, ülkemize katma değer sağlamak istedim. Türkiye'de arıcılık ile uğraşan insanlarımıza da daha çok bilgi vermek ve bu alanda öncülük yapmak istedik. Böyle bir yatırım yaptık. Tırımız 252 kovan kapasiteli. Her bir kovanın 30 çıtası var. Normalde 3 kovana tekamül ediyor. Floraya girdiğimiz zaman da daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz. İçerisinde çalışacak kişinin yaşam alanı var. Arka kapağımızı sağım alanı olarak düşündük. Bir arıcının istediği tüm imkanları bu tırın içerisine yerleştirdik. Su depomuz olacak. Güneş enerjisinden elektrik üretip tüm ihtiyaçlarımızı giderecek bir donanıma sahip kıldık" dedi. - ELAZIĞ

Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı
Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı

Türkiye, Almanya, Arafat, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı         
11:01
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
"Parkurda.com" yerli sanayiciye fason iş buluyor!         
10:22
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde Gaz şikayetiyle gitti, karnından çıkan doktorları bile şaşırttı: 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde         
08:33
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışından geldi, Türkiye'nin en büyük ve teknolojik mobil arı tırını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei