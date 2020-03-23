'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada' - Son Dakika Ekonomi

'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada'

13 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada', System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:38 

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