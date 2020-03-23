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'Yurt dışından gelen 11 bin vatandaş 23 ilde karantinada'
13 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:38
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