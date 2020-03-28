Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi - Son Dakika
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Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

18 dakika önce

Türkiye'ye farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 159 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Raziye Begüm Sultan Yurduna yerleştirildi.

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi, System.String[]

Türkiye'ye farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 159 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Düzce'deki Raziye Begüm Sultan Yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. İstanbul'a Katar'dan uçakla gelen 54 kişi ve Ukrayna'dan gemi ile gelen 105 kişi indikleri yerlerde sağlık kontrolünden geçirilerek Düzce'ye gönderilmek üzere 6 otobüse bindirildi. Geniş güvenlik önlemleri ile Düzce'ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan yurduna yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

Daha öncede Düzce'ye Ukrayna, Sırbistan, Hırvatistan, Etiyopya ve Bosna Hersek'ten 280 Türk vatandaşı ve öğrenci Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol/İHA)

Ukrayna, Türkiye, Katar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:50 Kaynak: İHA

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