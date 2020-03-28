Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Yurt dışından gelen 16 kişi Burdur'da yurda yerleştirildi
6 saat önce
YURT dışından getirilen 16 Türk vatandaşı, Burdur'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
YURT dışından getirilen 16 Türk vatandaşı, Burdur'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten getirilen 16 Türk vatandaşının, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilmesi kararı alındı. Karar doğrultusunda Rusya aktarmalı uçakla Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsle Burdur'a ulaştırıldı. 16 kişi yerleştirildikleri yurtta, tedbir amaçlı 14 gün karantina altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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