Yurt dışından gelen 17 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Yurt dışından gelen 17 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Düzce'de yurda yerleştirildi
25 dakika önce
Yurt dışından gemiyle Türkiye'ye gelen 17 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Yurt dışından gemiyle Türkiye'ye gelen 17 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Ukrayna'dan gemi ile Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirilen 17 kişi burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra minibüsle Düzce'ye gönderilen 17 Türk vatandaşı, önceden boşaltılan KYK'ye bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, çevrede tedbir aldı.
Öte yandan 17 kişi ile son iki günde kente getirilenlerin sayısı 456'ya ulaştı.
Ukrayna'dan 291, Etiyopya'dan 91, Katar'dan 54, Hırvatistan'dan 2 ve Bosna Hersek'ten 1 olmak üzere toplam 439 kişi daha önce Düzce'de yurda yerleştirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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