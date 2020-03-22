Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
1 saat önce
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.
Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.
Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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