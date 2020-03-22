Yurt dışından gelen 200 kişi daha Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından gelen 200 kişi daha Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından gelen 200 kişi daha Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kırklareli Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirilenlerin sayısı 500 oldu.

Yurt dışından gelen 200 kişi daha Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kırklareli Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirilenlerin sayısı 500 oldu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente bugün 200 kişinin daha geldiğini belirterek, "Yurt dışından gelen 500 vatandaşımız yurtlara yerleştirildi. Dün itibariyle yaklaşık 300, bugün de 200 vatandaşımız kentimize getirildi." dedi.

Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Gürcistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da eğitim gören ve çeşitli nedenlerle bu ülkelerde bulunan vatandaşların, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri döndüklerini dile getiren Bilgin, uçak ile İstanbul'a gelen ve otobüslerle Kırklareli'ne getirilen vatandaşların 14 gün süreyle yurtlarda misafir edileceğini kaydetti.

Bilgin, herkesin sağ duyulu davranması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen 500 vatandaşımız yurtlara yerleştirildi. Dün itibariyle yaklaşık 300, bugün de 200 vatandaşımız kentimize getirildi. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum, vatandaşlarımızın farklı yorumlara girmemeleri gerekiyor. Bu kişiler bizim de akrabamız, dostumuz, arkadaşımız olabilir. Bu vatandaşlarımız hasta değiller, yurt dışından geldikleri için tedbir amaçlı yurtlarda tutuluyorlar, her gün sağlık taramaları yapılıyor. Şüpheli bir durum olduğunda tedavilerine başlanıyor."

Özbekistan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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