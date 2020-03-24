Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 226 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

Yurt dışından gelen 226 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 226 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına yurt dışından gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 226 yolcu, polis eşliğinde sabaha karşı otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında dün Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen 88 tır şoförü ile İstanbul Havalimanına inen ve ardından otobüslerle kente getirilen 348 yolcu, sağlık kontrolünden geçirilmiş ve KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

İstanbul, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:42 Kaynak: AA

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