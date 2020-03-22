Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi

23 dakika önce

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler uçakla İstanbul'a geldi.

Yurt dışından gelen 62 öğrenci Tekirdağ'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi, System.String[]

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 62'si dezenfekte edilmiş otobüslerle Tekirdağ Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, daha sonra odalarına yerleştirildi.

Türkiye'ye gelen öğrencilerin 175'i sabaha karşı dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirilmiş ve odalarına yerleştirilmişti.

Tekirdağ, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:14 Kaynak: AA

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