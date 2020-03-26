Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (3) - Son Dakika

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Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (3)
6 saat önce
YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİYunanistan'dan uçakla İstanbul'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu'ya getirildi.
YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİ Yunanistan'dan uçakla İstanbul'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu'ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçtikten sonra yurttaki odalarına yerleştirildi. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 398 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:55 Kaynak: DHA
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