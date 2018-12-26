Son Dakika Haberleri: Yurt dışından gelen elektronik ürüne bandrol ücreti

Yurt dışından gelen elektronik ürüne bandrol ücreti

6 dakika önce

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon ve cep telefonu gibi cihazlar için bandrol ücreti alınacak.

Yurt dışından gelen elektronik ürüne bandrol ücreti, System.String[]
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon ve cep telefonu gibi cihazlar için bandrol ücreti alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:53 

Ekonomi
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