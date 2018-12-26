Yurt dışından gelen elektronik ürüne bandrol ücreti
6 dakika önce
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon ve cep telefonu gibi cihazlar için bandrol ücreti alınacak.
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon ve cep telefonu gibi cihazlar için bandrol ücreti alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:53
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