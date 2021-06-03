Yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı - Son Dakika

Yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı

Sivas'ta yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı, kargo alıcısı hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ta yurt dışından gelen kargodan kokain çıktı, kargo alıcısı hakkında işlem başlatıldı. Sivas'ın Kangal ilçesinde bir şansın kargo ile uyuşturucu temin ettiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan izinle yurt dışından gelen kargoya el konuldu. Açılan kargoda 22.66 gram esrar ve 0.37 gram kokain ele geçirildi. Kargonun alıcısı gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Son Dakika

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı

ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Instagram'dan paylaştı! Ezgi Mola'ya ünlü oyuncu Beren Saat'ten çok konuşulacak destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı

Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi

Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi