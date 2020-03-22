Yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar Tekirdağ'da karantina altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar Tekirdağ'da karantina altına alındı - Son Dakika

Yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar Tekirdağ'da karantina altına alındı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurt dışından gelen çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerin bir bölümü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar Tekirdağ'da karantina altına alındı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurt dışından gelen çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerin bir bölümü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina altına alındı.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan Türk öğrenciler ülkeye getiriliyor. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek karantina altına alınacağının açıklanmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler ve vatandaşların bir kısmı otobüslerle Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne getirildi. İlk etapta 62 kişi polis nezaretinde getirilerek, Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğüne yerleştirildi. Yurda getirilen bazı vatandaşların ise içeri girmek istemedikleri görüldü. Bir süre yurdun kapısında bekleyen vatandaşlar, görevlilerin ikazları üzerine yurda giriş yaptı. Vatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafını polis demir bariyerlerle kapattı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yurdun önünde hazır bekletildi.


Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğünün toplam kapasitesinin 180 kişilik olduğu öğrenildi. Yurt dışında çeşitli görevlerde bulunan vatandaşların ve öğrencilerin 14 gün boyunca yurtta karantina altında kalacakları ve bu süre zarfında sağlık kontrollerinin yapılacağı belirtildi.


Türkiye'ye gelen öğrencilerin bir bölümü de dün gece Çorlu'daki öğrenci yurduna yerleştirilmişti. - TEKİRDAĞ

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:06 Kaynak: İHA

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