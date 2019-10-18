Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor
1 saat önce
IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, "Türkiye'de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar katkıda bulunuyor.
IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, " Türkiye'de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar katkıda bulunuyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:57
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