Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, " Türkiye'de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar katkıda bulunuyor." diye konuştu.