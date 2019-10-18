Son Dakika Haberleri: Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor
Son Dakika Ekonomi Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor

Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor

1 saat önce

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, "Türkiye'de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar katkıda bulunuyor.

Yurt dışından gelen öğrenciler yıllık 1 milyar dolar bırakıyor, System.String[]

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Elif Deveci, " Türkiye'de eğitim alan 170 bin yurt dışı öğrencisi, ekonomimize yıllık ortalama 1 milyar dolar katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:57 
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