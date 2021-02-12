Yurt dışından gelen sosyal medya fenomenleri Kayseri'nin Talas ilçesini gezdi - Son Dakika

Kayseri'nin tarihi ve turistik ilçesi Talas'ı ziyaret eden 8 ülkeden televizyoncular ve sosyal medya fenomenleri, paylaştıkları fotoğraflarla ilçenin tanıtımına katkıda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının organizasyonuyla Talas'ta ağırlanan yabancı televizyoncular ve sosyal medya fenomenleri, Talas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Talas'taki tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nın yanı sıra Talas Sanat Galerisi ve Yaman Dede Konağı'nı ziyaret ederek buralara ilişkin ayrıntılı bilgi alan ziyaretçiler, gezdikleri yerlerin görsellerini takipçileriyle paylaştı.