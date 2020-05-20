Yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günü evlerinde geçirecek - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyon süresini evlerinde geçireceklerini ve şu an KYK yurtlarında kalmakta olan kişilerin de 23 Mayıs'a kadar yurtlardan çıkışlarının yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından planlı uçuşlarla toplu olarak gelen kişilere yönelik uygulamalara ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi. Yazıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk vatandaşlarının girişlerine izin verilmiş ve bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak çalışmalar belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara alınarak izole edilmiş ve izlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Türkiye'de yeni normalleşme süresi içinde 18 Mayıs 2020'de yapılan kabine toplantısı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair yeni uygulamaların düzenlendiğinin aktarıldığı yazıda, "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla gelecek kişilerin havaalanında belirlenen alanlarda muayenelerinin yapılması ve semptonlarının değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgilerinin HSYS sınır girişi bölümüne kayıt altına alınması gerektiği bildirildi. Muayene sırasında semptom yönünden şüpheli görülenlerin hava alanlarında izolasyon alanına alınması ve 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastanelere yönlendirilmesinin bildirildiği yazıda, "Yapılan değerlendirme de herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formlarının imzalatılması ve kendi imkanları ile evlerine ulaşmaları ve kendi evlerinde 14 günlük izolasyonlarının sağlanması ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemlerinin yapılması, yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için; yurtlarda herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlamasına bakılmaksızın yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişilerin hastanelere alınıp tanı ve tedavi işlemlerinin başlatılması, negatif olan kişilerin ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesi gerekmektedir" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)