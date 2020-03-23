Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 49 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 49 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurda yerleştirildi.

Yunanistan'dan hareket ederek İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, sabah saatlerinde otobüsle kente getirildi.

Yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt girişinde kontrolden geçirilen 39 yolcu kendileri için ayrılan odalara alındı.

Kolombiya'dan hareket ederek yurda dönüş yapan 10 yolcu daha gün içerisinde Bolu'ya ulaşarak aynı yurda yerleştirildi.

Yurtta 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolculara Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar tarafından destek sunulacak.

Maske ve eldivenle koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Yunanistan, İstanbul, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:12 Kaynak: AA

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