Yurt dışından gelenler Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sabahattin Zaim Yurduna yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına gelen 348 yolcu, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Yolcular, ikinci sağlık kontrolünün ardından önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Yurt dışından gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.

Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.