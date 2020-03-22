Yurt dışından gelenler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika
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Yurt dışından gelenler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Yurt dışından gelenler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları burada karşılanacak.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük çoğunluğunu 3 bin 358 öğrencinin oluşturduğu yurt dışındaki Türk vatandaşlarının getirileceğini açıklamasının ardından Kazakistan ve İran'da yaşayanların ülkeye getirilmeleri dün geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan kara yolu ile gece Çorlu'ya getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

YAKINLARI İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİLER

Polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin görevlendirildiği yurtta bugün ilk günlerini geçiren vatandaşları, yakınları ziyaret etmeye başladı. Tek kişilik odalarda kalanları görmek için gelen yakınlarına önlem alan polis ekipleri izin vermedi. Pencereden yakınlarını görebilen karantina altında bulunanlar, eksiklerin bulunduğunu ve bunların getirilmesi için gelen yakınların yardım istedi. Yakınları tarafından getirilen eşyalar daha sonra görevlilerce karantinada bulunanlara verildi.

62 KİŞİ DAHA GETİRİLDİ

Çorlu'nun ardından bugün de Tekirdağ'da yurtlarda kalacak olan vatandaşlar İstanbul'daki havalimanından otobüslerle alınarak kentlere getirilmeye başlandı. İlk etapta gelen 62 kişi sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra özel giysili görevlilerce Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Bazı kişilerin ise görevlilere yurda girmemek için direndikleri görüldü.

Yetkililer, yurdun 180 kapasitesinin bulunduğunu belirterek, kapasitenin gelenlerle doldurulacağını söyledi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Vatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafına polis ekipleri tarafından bariyerler çekilerek önlem alındı. Yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri  görevlendirildi.


Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:58 Kaynak: DHA

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