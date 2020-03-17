YURT DIŞINDAN GELENLERİ TAŞIYAN İKİ OTOBÜS KARANTİNA YURDUNA GELDİ - Son Dakika
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YURT DIŞINDAN GELENLERİ TAŞIYAN İKİ OTOBÜS KARANTİNA YURDUNA GELDİ

7 saat önce

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHAAlmanya Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi.

YURT DIŞINDAN GELENLERİ TAŞIYAN İKİ OTOBÜS KARANTİNA YURDUNA GELDİ, System.String[]

Ali AKSOYER/ İSTANBUL DHA

Almanya Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi.

Almanya Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs saat 17.45 sıralarında Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi. Otobüste bulunan bazı vatandaşlar basın mensuplarına el salladı. Otobüslerin yurdun bahçesine girişiyle birlikte güvenlik güçleri yurt girişinde önlem aldı. Avrupa'dan gelen vatandaşların öğrenci yurtlarına gelişlerinin akşam saatlerinde de devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar 14 gün boyunca doktor gözetiminde belirlenen yurtlarda kalacak.

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerin gelişi

-Polislerin güvenlik önlemi


Fatih Sultan Mehmet, Almanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:15 Kaynak: DHA
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