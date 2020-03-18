Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu - Son Dakika
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Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu

6 saat önce

Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor.

Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu, System.String[]

Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu

İSTANBUL - Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansıdı.

Alınan tedbirler kapsamında dün ve bugün sabah saatlerinde Avrupa ülkelerinden gelen 3 bine yakın kişi Türkiye'ye getirilmişti. Çeşitli yurtlarda 14 gün boyunca tedbir amaçlı yurtlarda karantinaya alındı. Başakşehir Yurtkur Kanuni Sultan Süleyman Yurt Müdürlüğü'nde de onlarca kişi karantinada. Dışarıdan hiçbir şekilde giriş çıkış yapılmayan yurt genelinde polisler de geniş güvenlik önlemi aldı. Levent Demirkale isimli bir vatandaş da, Fransa'ya eğitim amaçlı gittikten sonra yurda dönen ve karantinaya alınan kızıyla camdan telefonla görüştü. Demirkale, "İyiymiş, genel olarak. Islak mendil, sprey ve yer temizleme malzemeleri istiyor. Onun dışında yemekleri havlusu falan her şeyi verildi. Bir şeyler getirsek içeriye alırlar mı diye sorduk yetkililere ama hiçbir şekilde dışarıdan içeriye bir şey sokulmuyor. Yetkililere söyleyeceğiz" dedi.

Başakşehir, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:41 Kaynak: İHA

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