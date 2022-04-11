Yurt dışından getirdiği aracını belirlenen sürede dışarı çıkarmayan sürücüye 133 bin lira ceza - Son Dakika
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Yurt dışından getirdiği aracını belirlenen sürede dışarı çıkarmayan sürücüye 133 bin lira ceza

11.04.2022 14:57
Yurt dışından getirdiği aracını belirlenen sürede dışarı çıkarmayan sürücüye 133 bin lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bulgaristan vatandaşı sürücüye yabancı plakalı aracıyla ilgili süre aşımı yapması nedeniyle 133 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bulgaristan vatandaşı sürücüye yabancı plakalı aracıyla ilgili süre aşımı yapması nedeniyle 133 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Ereğli Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bulgaristan vatandaşı A.M.Ö'ye ait PB4539TA plakalı araçla ilgili süre aşımı nedeniyle cezai işlem uygulandığı ve 7 gün mühlet verilerek aracı yurt dışına çıkarmasının istendiği belirtildi.

Kontrollerde A.M.Ö'nün aracını yurt dışına çıkarmadığı, kendisine de ulaşılamadığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği ve Gümrük Kanunu gereğince düzenlenen tahakkuk kararlarının ilgili şahsın beyan ettiği adresinde tanınmıyor olması nedeniyle karar tebliği yapılamamıştır. Belirtilen 133 bin 250 lira para cezasının muhteviyatı amme alacağının bir ay içerisinde Ereğli Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir."

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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt dışından getirdiği aracını belirlenen sürede dışarı çıkarmayan sürücüye 133 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışından getirdiği aracını belirlenen sürede dışarı çıkarmayan sürücüye 133 bin lira ceza - Son Dakika
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