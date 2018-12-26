Son Dakika Haberleri: Yurt Dışından Getirilecek Bazı Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Uygulanacak

Yurt Dışından Getirilecek Bazı Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Uygulanacak

30 dakika önce

"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek.

Yurt Dışından Getirilecek Bazı Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Uygulanacak, System.String[]
"Ticari ithalat maksadı dışında" yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti alınmasına karar verildi.

Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 avro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 avro, 52-67 ekranlar için 16 avro, 68-85 ekranlar için 22 avro, 86-116 ekranlar için 34 avro, 117-148 ekranlar için 40 avro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 avro olarak belirlendi.

Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 avro, bilgisayar ve tabletler için 10 avro ücret ödenecek.

Öte yandan bandrol ücretleri radyo ve radyo alıcıları için 1-2 avro, videolar için 18 avro, set üstü medya kutuları (set top box) için 7 avro olarak tespit edilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalanlar için de 2-18 avro bandrol ücreti tespit edildi. Ücretler, avro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:35 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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