Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

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Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi
48 dakika önce
Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.
Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.
Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında Çorlu'ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü. Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
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