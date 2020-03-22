Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi

48 dakika önce

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175'i, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında Çorlu'ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü. Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi

Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:31 Kaynak: DHA

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