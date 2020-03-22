Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi- - Son Dakika

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Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi-
7 saat önce
Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi-(GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ)
Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi-(GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:05 Kaynak: DHA
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