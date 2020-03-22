Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi- - Son Dakika

Yurt dışından getirilen 175 öğrenci Çorlu 'da yurtlara yerleştirildi-(GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ)

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Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu