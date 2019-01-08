Yurt Dışından Getirilen 35 Kanatlı Hayvan Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yurt dışından illegal yollarla getirilen 35 kanatlı hayvan ele geçirildi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yurt dışından illegal yollarla getirilen 35 kanatlı hayvan ele geçirildi.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Aramada ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen toplam 35 adet kanatlı hayvan ele geçirildi. Şüpheli M.K. ve E.D. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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