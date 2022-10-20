Yurt dışından getirilen cep telefonları takip altına alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışından getirilen cep telefonları takip altına alınıyor

20.10.2022 14:46
Yurt dışından getirilen cep telefonları takip altına alınıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı ile 1 Kasım'dan itibaren artık yolcuların yurt dışındangetirdiği cep telefonları takip altına alınıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı ile 1 Kasım'dan itibaren artık yolcuların yurt dışından

getirdiği cep telefonları takip altına alınıyor. Uygulama ile yolcuların 3 yılda birden fazla cep telefonu getirmesinin önüne geçilecek.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kişisel eşya muafiyeti çerçevesinde yurt dışından gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor. 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme ile süre iki takvim yılından üç takvim yılına çıkarılırken, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı" da eklendi. Söz konusu uygulama gereği yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti olan üç takvim yılında bir adet teknik takibini mümkün kılmak için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma çerçevesinde yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli Gümrük Muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak, kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Gümrük muhafaza ekiplerinden, 16 uluslararası operasyon Son dakika haber! Gümrük muhafaza ekiplerinden, 16 uluslararası operasyon Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, Kabine, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışından getirilen cep telefonları takip altına alınıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışından getirilen cep telefonları takip altına alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement