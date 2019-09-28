Son Dakika Haberleri: Yurt dışından getirilen ilacın kargoda zarar gördüğü iddiası
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Yurt dışından getirilen ilacın kargoda zarar gördüğü iddiası

1 saat önce

Antalya'da halk arasında doğuştan balık pulu olarak bilinen "iktiyozis" hastası 12 yaşındaki Medine Beyaz'ın ailesi, yurt dışından getirilen ilacın bir kısmının taşıma sırasında zarar gördüğünü iddia etti.

Yurt dışından getirilen ilacın kargoda zarar gördüğü iddiası, System.String[]

Antalya'da halk arasında doğuştan balık pulu olarak bilinen "iktiyozis" hastası 12 yaşındaki Medine Beyaz'ın ailesi, yurt dışından getirilen ilacın bir kısmının taşıma sırasında zarar gördüğünü iddia etti.

Kepez ilçesinde yaşayan Kasım ve Güler Beyaz çiftinin 12 yaşındaki kızları Medine, doğuştan iktiyozis hastası olarak dünyaya geldi. Hastanede üç ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra hayata tutunan Güler, anne ve babasının sevgi ve ilgisiyle eğitim hayatına başladı.

Aile kızları için gerekli olan ilacın karşılanması için sosyal medyadan yardım istedi. Bu durumdan haberdar olan Belçika'daki bir hayırsever, belirtilen adrese ilaçları gönderdi.

Aile, çocuklarının vücudunun nemli kalması için kullanılan ilaçlara kargo şirketi tarafından taşıma esnasında zarar gördüğünü öne sürdü.

Anne Güler Beyaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının ağız yoluyla aldığı ilacın çok faydasını gördüklerini belirtti.

İlacın hastalığa kesin çözüm olmasa da etkilerini hafiflettiğini, deriyi nemlendirdiğini anlatan Beyaz, "İlaç yurt dışından hayırsever aracılığıyla geldi. Taşıma sırasında kargo şirketi sanırım ilacın üzerine ağır eşyalar bırakmış. İlaçların bir kısmı kapsülünden çıkmış, toz haline gelmiş. İlaçların yarısını kullanabildik."dedi.

Antalya, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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