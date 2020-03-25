Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan 7 ülkeden 401 öğrenci 2 farklı uçak ile Samsun'a getirilerek yurtlarda karantina altına alındı.

Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan 7 ülkeden 401 öğrenci 2 farklı uçak ile Samsun'a getirilerek yurtlarda karantina altına alındı.


Dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de vakaları görülen korona virüs ile ilgili önlemler devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle ile yurt dışında bulunan Türk öğrencilerin ve vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi hız kazandı. Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirileceği açıklamıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun öğrencilerin bir kısmının Samsun'da karantina altına alınması bilgisini vermesinin ardından yurtlarda hummalı bir çalışma başlatıldı. Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı personeller virüse karşı tek tek yurt odalarını dezenfekte çalışması yaptı.


401 öğrenci Samsun'da karantina altına alındı


Samsun Çarşamba Havalimanı'na 24. 00 sıralarında getirilen öğrenciler ilk olarak burada sağlık taramasından geçti. Ateşi yüksek çıkan öğrenciler ambulans ile hastanelere götürüldü. Akabinde 40'a yakın otobüse bindirilen öğrenciler Atakum ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Münevver Ayaşlı Kız Yurtlarına yerleştirildi. Öğrenciler 14 gün boyunca devlet yurtlarında karantina altında tutulacak. - SAMSUN

Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:07 Kaynak: İHA

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