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Yurt Dışından Getirilen Telefon Harcı Böyle Zam Görmedi! 1500TL OLDU

45 dakika önce

Yurt Dışında Getirilen Telefon Harcı Tam 1500 TL OLDU Sen misin?

Yurt Dışından Getirilen Telefon Harcı Böyle Zam Görmedi! 1500TL OLDU, System.String[]
Yurt Dışında Getirilen Telefon Harcı Tam 1500 TL OLDU


Sen misin? Yurt Dışından Telefon Getiren, Yeni düzenleme ile tüketicileri neredeyse cezalandırıyor. Harç 1500 TL oldu.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınacak harç tutarı 1500 lira olarak belirlendi.

Cep telefonlarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı 1500 lira olarak belirlendi. Daha önceden tutar 618.65 lira seviyesindeydi.

Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girecek.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izni harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yurt dışından getirilen cep telefonları için maktu harç tutarı 1.500 lira olarak yeniden belirlendi.
2017 yılında 149.20 TL olan vergi, 2018'de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise son olarak 500 liraya çıkarılmıştı.
Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:16 Kaynak: Teknotalk.com
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