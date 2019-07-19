Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı
30 dakika önce
Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.
Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:52
Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle Yurt dışından getirilen telefonların harcı 500 TL'den bin 500 liraya yükseltildi