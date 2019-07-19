Son Dakika Haberleri: Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı
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Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı

30 dakika önce

Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.

Yurt dışından getirilen telefonların harcı artırıldı, System.String[]
Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı tutarı bin 500 liraya yükseltildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:52 
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