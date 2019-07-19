Son Dakika Haberleri: Yurt dışından getirilen telefonların harcı 1500 TL oldu
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Yurt dışından getirilen telefonların harcı 1500 TL oldu

11 dakika önce

Yurt dışından getirilen telefonlar için kullanım izni harç bedeli Cumhurbaşkanı kararı ile bin 500 lira olarak belirlendi.

Yurt dışından getirilen telefonların harcı 1500 TL oldu, System.String[]
Yurt dışından getirilen telefonlar için kullanım izni harç bedeli Cumhurbaşkanı kararı ile bin 500 lira olarak belirlendi. Yolcu beraberinde geirilen cep telefonlarından alınacak harç tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla 1500 TL olarak belirlendi. Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girecek. Daha önce söz konusu tutar 618.65 lira seviyesinde bulunuyordu.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
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