Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi

18.04.2022 14:14
Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

TEM Otoyolu Çorlu mevkiinde kurulan uygulama noktasında yabancı plakalı bir aracı durduran Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, araçta narkotik polis köpeğini de kullanarak arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinde oluşturulan özel bölmelere zulalanmış halde yaklaşık 4 buçuk kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yurt dışından getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, konu ile ilgili olarak Ö.S. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi
Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi
Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi
Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışından getirilen uyuşturucu Çorlu'da ele geçirildi - Son Dakika
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