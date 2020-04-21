Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

İngiltere'den uçakla İstanbul'a getirilen 342 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Şerife Gelin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 342 yolcu, polis eşliğinde 10 otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Şerife Gelin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yolcuların yurda yerleştirilmesine refakat etti.

Öte yandan perşembe günü Fransa'dan gelmesi beklenen 250 yolcunun daha Kocaeli'deki yurtlara yerleştileceği öğrenildi.