Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
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Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

6 saat önce

Fransa'dan uçakla İstanbul'a getirilen 286 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi, System.String[]

Fransa'dan uçakla İstanbul'a getirilen 286 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 286 yolcu, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 12 otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Öte yandan otobüslerden inen bazı çocukların anne ve babalarının kucağında uyuduğu, yürümekte zorluk çeken bazı yaşlı yolculara ise yurt personelinin yardım ettiği görüldü.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ali Fuat Cebesoy, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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