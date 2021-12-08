Üye Girişi
Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu - Son Dakika

Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu

08.12.2021 12:03

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, turistik kolaylıklar kapsamında ülkeye getirilip, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayarak, usulsüz kullanıldığı belirlenen 13 yabancı plakalı lüks araca el koyuldu.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, turistik kolaylıklar kapsamında ülkeye getirilip, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayarak, usulsüz kullanıldığı belirlenen 13 yabancı plakalı lüks araca el koyuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayan ve yurt içinde usulsüz kullanılan yabancı plakalı lüks araçlar takibe alındı. Bu kapsamda başlatılan çalışmada, yabancı plakalı araçlarda usulsüzlük ve suistimallerin önlemesi için gelen ihbarlar ve istihbarat bilgileri, önceki denetimlerin sonuçları ve bakanlık veri tabanları titizlikle incelendi. Türkiye'ye getirilen bazı taşıtların sürücülerinin, kısa süre sonra taşıtlarını gümrük gözetimine bırakmadan veya taahhütname vermeden taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Taşıtların ülke içinde olup olmadığını, şoförün ülkeden çıkış yapıp yapmadığını araştıran ekipler, şüpheli araç ve kişileri tespit etti. Araç ile kişilerin adres ve konum tespitinin ardından operasyon başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Mersin, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, Samsun, Trabzon ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından yasalara aykırı olarak yurt içinde kullanılan, lüks otomobillerin de olduğu 13 otomobile el koyuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen araçların kullanım durumuna göre sahipleri hakkında, 'Gümrük Kanunu'nu ihlal'den idari işlem ya da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlal'den adli işlem gerçekleştirildi.

İdari işleme konu araçlar öngörülen para cezası ödenerek yurt dışına çıkarılabilirken, adli işleme konu araçlar, yargılama sonucunda mülkiyeti kamuya geçirilerek satılabilecek. Bakanlık yetkilileri, bu tür araçlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu
Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu
Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu
Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Minibüse binen işçiyi 10:09 Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:09 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!         
12:10
"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım         
11:47
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışından getirilip, usulsüz kullanılan lüks araçlara el koyuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement