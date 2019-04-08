Yurt Dışından Getirttiği Uyuşturucu İçin Bankadan Kredi Çekti

Brezilya'dan gelen uçaktan inen Nijeryalı kuryenin valizinde çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş halde 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi.

Brezilya'dan gelen uçaktan inen Nijeryalı kuryenin valizinde çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş halde 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun alıcısı olduğu ileri sürülen oto boyacısının, kokainleri temin etmek için bankadan kredi çektiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta havalimanlarında yaptığı "risk analizi" ve "profilleme" çalışmaları kapsamında, Brezilya'nın Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F.A. (45) ile uyuşturucu kuryesini havalimanında karşılayan A.L. (35) adlı kişinin hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Polis, üst araması için F.A. ve A.L.'ı kontrol noktasına götürdü.



Yapılan detaylı incelemede, Nijeryalı uyuşturucu kuryesinin valizindeki çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi.



Piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan uyuşturucu ile yakalanan Nijeryalı F.A. ile İstanbul'da oto boyacısı olarak çalışan A.L. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Oto boyacısı olduğu saptanan A.L.'ın, yurt dışından kurye ile getirilen kokaini temin edebilmek için bankadan kredi çektiği öğrenildi.



Her iki şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

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