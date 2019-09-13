iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max Getirmenin Maliyeti Ne Kadar? Avantajlı mı?

Apple'ın iPhone 11 Serisini duyurmasının ardından Türkiye'de yaşayan kullanıcıların aklına hemen yurt dışından alsak daha ucuza gelir mi? sorusu akla geldi. Ülkemizdeki vergiler sonrası rakamlar ne kadar olacak? Avantajlı mı avantajlı değil mi?



Yeni iPhone 11 modelleri en düşük 699 dolar en yüksek ise 1449 dolara mal oluyor.



Hemen söyleyelim Mayıs 2019'da cep telefonlarına getirilen yeni ÖTV düzenlemesine göre Yüzde 50 Vergi uygulanacak. Düzenlemeye göre, 1500 TL ve yukarısı akıllı telefonlardan alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 50.



Peki Yeni iPhone Yurtdışından Kaça Gelir?

Düzenleme sadece ÖTV oranlarının artırılması ile ilgili değildi. Bir de 2 yılda bir pasaportlarına kayıt ettirebildiğiniz Yurt Dışı Cihazları artık 3 yılda bir olacak hale getirildi. O da yetmedi, getirenler üzerine kayıtlı hatlar ile sadece kullanılabilecek.



Bu aslında en büyük sıkıntı.



Bir de bu vergilere 618 TL'den 1500 TL'ye çıkartılan IMEI Kayıt Harcı var.



Tüm bunlara eyvallah'mı dediniz, dezavantajları kabul edenler için Yurt Dışından iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Getirmenin Maliyeti Ne Kadar?



Yurt dışından iPhone 11 Getirmenin Maliyeti



ABD Fiyatı ($)

Satış Vergisi ($)

Toplam ($)

Toplam (TL)

IMEI Kayıt Harcı (TL)

Toplam Maliyet (TL)



iPhone 11 (64 GB)

699

51

750

4326

1500

5826



iPhone 11 (128 GB)

749

54

803

4635

1500

6135



iPhone 11 (256 GB)

849

62

911

5254

1500

6754



Yurt dışından iPhone 11 Pro Getirmenin Maliyeti



ABD Fiyatı ($)

Satış Vergisi ($)

Toplam ($)

Toplam (TL)

IMEI Kayıt Harcı (TL)

Toplam Maliyet (TL)



iPhone 11 Pro (64 GB)

999

72

1071

6182

1500

7682



iPhone 11 Pro (256 GB)

1149

83

1232

7110

1500

8610



iPhone 11 Pro (512 GB)

1349

98

1447

8348

1500

9848



Yine ABD'de 999 dolar ile 1349 dolar arasında fiyatlarla satılan iPhone 11 Pro'nun Türkiye'ye getirmenin maliyeti de 7682 TL ile 9848 TL arasında değişiyor.



Yurt dışından iPhone Pro Max Getirmenin Maliyeti



ABD Fiyatı ($)

Satış Vergisi ($)

Toplam ($)

Toplam (TL)

IMEI Kayıt Harcı (TL)

Toplam Maliyet (TL)



iPhone 11 Pro Max (64 GB)

1099

80

1179

6801

1500

8301



iPhone 11 Pro Max (256 GB)

1249

91

1340

7729

1500

9229



iPhone 11 Pro Max (512 GB)

1449

105

1554

8967

1500

10467



Tüm bu hesaplamalarda DOLAR Kuru: 5.77 olarak baz alındı.



Tüm bu maliyetler göz önüne alındığında sadece adınıza kullanacağınız hatlarla yeni iPhone modellerini kullanmak size ortalama 3.500 TL gibi daha ucuza gelebilir. Ancak bunu ikinci elde satmak bu yüzden sorun olabilir. Bunu iyi düşünmek lazım.