iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max Getirmenin Maliyeti Ne Kadar? Avantajlı mı?
Apple'ın iPhone 11 Serisini duyurmasının ardından Türkiye'de yaşayan kullanıcıların aklına hemen yurt dışından alsak daha ucuza gelir mi? sorusu akla geldi. Ülkemizdeki vergiler sonrası rakamlar ne kadar olacak? Avantajlı mı avantajlı değil mi?
Yeni iPhone 11 modelleri en düşük 699 dolar en yüksek ise 1449 dolara mal oluyor.
Hemen söyleyelim Mayıs 2019'da cep telefonlarına getirilen yeni ÖTV düzenlemesine göre Yüzde 50 Vergi uygulanacak. Düzenlemeye göre, 1500 TL ve yukarısı akıllı telefonlardan alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 50.
Peki Yeni iPhone Yurtdışından Kaça Gelir?
Düzenleme sadece ÖTV oranlarının artırılması ile ilgili değildi. Bir de 2 yılda bir pasaportlarına kayıt ettirebildiğiniz Yurt Dışı Cihazları artık 3 yılda bir olacak hale getirildi. O da yetmedi, getirenler üzerine kayıtlı hatlar ile sadece kullanılabilecek.
Bu aslında en büyük sıkıntı.
Bir de bu vergilere 618 TL'den 1500 TL'ye çıkartılan IMEI Kayıt Harcı var.
Tüm bunlara eyvallah'mı dediniz, dezavantajları kabul edenler için Yurt Dışından iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Getirmenin Maliyeti Ne Kadar?
Yurt dışından iPhone 11 Getirmenin Maliyeti
ABD Fiyatı ($)
Satış Vergisi ($)
Toplam ($)
Toplam (TL)
IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
iPhone 11 (64 GB)
699
51
750
4326
1500
5826
iPhone 11 (128 GB)
749
54
803
4635
1500
6135
iPhone 11 (256 GB)
849
62
911
5254
1500
6754
Yurt dışından iPhone 11 Pro Getirmenin Maliyeti
ABD Fiyatı ($)
Satış Vergisi ($)
Toplam ($)
Toplam (TL)
IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
iPhone 11 Pro (64 GB)
999
72
1071
6182
1500
7682
iPhone 11 Pro (256 GB)
1149
83
1232
7110
1500
8610
iPhone 11 Pro (512 GB)
1349
98
1447
8348
1500
9848
Yine ABD'de 999 dolar ile 1349 dolar arasında fiyatlarla satılan iPhone 11 Pro'nun Türkiye'ye getirmenin maliyeti de 7682 TL ile 9848 TL arasında değişiyor.
Yurt dışından iPhone Pro Max Getirmenin Maliyeti
ABD Fiyatı ($)
Satış Vergisi ($)
Toplam ($)
Toplam (TL)
IMEI Kayıt Harcı (TL)
Toplam Maliyet (TL)
iPhone 11 Pro Max (64 GB)
1099
80
1179
6801
1500
8301
iPhone 11 Pro Max (256 GB)
1249
91
1340
7729
1500
9229
iPhone 11 Pro Max (512 GB)
1449
105
1554
8967
1500
10467
Tüm bu hesaplamalarda DOLAR Kuru: 5.77 olarak baz alındı.
Tüm bu maliyetler göz önüne alındığında sadece adınıza kullanacağınız hatlarla yeni iPhone modellerini kullanmak size ortalama 3.500 TL gibi daha ucuza gelebilir. Ancak bunu ikinci elde satmak bu yüzden sorun olabilir. Bunu iyi düşünmek lazım.