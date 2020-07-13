Yurt dışından köylerine yardım ettiler - Son Dakika

Ardahan'ın Posof ilçesine yurt dışında yaşayan gurbetçilerden yardım eli uzandı. Gurbetçiler memleketlerinde ki Armutveren köyüne köy konağı inşa ettirdiler.



Ardahan'ın Posof ilçesi Armutveren köyünden yıllar önce göç ederek yurt dışına çıkan gurbetçiler memleketlerini unutmadı. Yıllar önce ahır olarak kullanılan bina gurbetçilerin maddi desteğiyle yıkılarak köy konağı olarak inşa edilmeye başlandı.



Tüm giderleri karşılayan gurbetçilerin binayı İmam lojmanı, muhtar bürosu, misafir evi, yemek hane ve toplantı salonu olarak inşa ettiriyorlar. Artık Armutveren köyüne gelen yabancı misafirlerin kalabileceği yerleri olduğu gibi, büyük bir salonla da düğünlerin ve diğer kutlamaların da rahatlıkla yapılabileceği mekanda olmuş oldu. - ARDAHAN