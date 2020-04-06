Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı - Son Dakika

Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı

6 saat önce

Ocak ayında Hollanda'dan Türkiye'ye gezmek için gelen gurbetçi 65 yaşındaki Ali Ünal, korona virüs sebebi ile ne evinden çıkabiliyor ne de Hollanda'ya dönebiliyor.

Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı, System.String[]

Ocak ayında Hollanda'dan Türkiye'ye gezmek için gelen gurbetçi 65 yaşındaki Ali Ünal, korona virüs sebebi ile ne evinden çıkabiliyor ne de Hollanda'ya dönebiliyor.


Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün olumsuz etkileri devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ülkeler arası giriş çıkışların kapatılması ile birlikte Türkiye'ye gelen gurbetçiler de mahsur kaldı.


Ocak ayında Hollanda'dan memleketi Kayseri'ye gezmek için gelen Ali Ünal, korona virüs sebebi ile Türkiye'de kaldı. Yurtdışı uçuşlarının kalkması ve 65 yaş üstü vatandaşların da sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ali Ünal, evinde yalnız hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 4 çocuğu ve eşi Hollanda'da kalan Ünal, "Ocak ayının 21'nde gezmek için Türkiye'ye geldim. Martın 15'nde geri dönecektim. Bu korona virüs çıkınca uçaklar durdu. Başka da gidecek imkanımız yok. Hollanda'da yaşıyorum ben. Çocuklarım orada, evim orada eşim, torunlarım orada. 1 ay durayım gideyim dedim ama gidemedim. Hükümet bir kanun çıkardı 65 yaş ve üzeri dışarı çıkamayacak diye. Yalnızım, burada başka kimsem de yok. Evin içinde hapishane gibi dolaşıyorum" dedi.


Hollanda'daki ailesi ile de telefonda görüştüğünü belirten Ünal, "Hollanda'daki ailem ile günlük telefonda görüşüyorum. Onlar da karantinadalar. Çocuklarım, torunlarım hepsi evde. Telefonda görüştüğümün bir şeye faydası olmuyor ki. Orada ailemin yanında olsaydım keşke, burada yalnız bekleyeceğime onların yanında beklerdim" diye konuştu.


Mağdur durumda olduğunu da kaydeden Ali Ünal, "Yurt dışına gideceğim uçaklar uçmuyor. Öylece kaldık burada" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ali Ünal, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi         
19:51
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi         
19:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 20:27:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışından memleketine gelen 65 yaşındaki vatandaş, evde yalnız kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]