Yurt dışından Samsun'a 11 bin 379 kişi göç etti - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri 2019 verilerine göre yurt dışından Samsun'a 11 bin 379 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti(TC) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü TC vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

SAMSUN'A GÖÇ AZALDI, SAMSUN'DAN GÖÇ ARTTI

Yurt dışından Samsun'a göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12,8 azalarak 11 bin 379 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,6'sını erkekler, yüzde 47,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun bin 593'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 9 bin 786'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Samsun'dan yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39,8 artarak 7 bin 536 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 53,7'sini erkekler, yüzde 46,2'sini ise kadınlar oluşturdu. Samsun'dan yurt dışına giden nüfusun 894'ünü TC vatandaşları, 6 bin 642'sini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI NÜFUSUN YÜZDE 14,5'İNİ IRAK VATANDAŞLARI OLUŞTURDU

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

(İHA)