Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu gümrükte ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu gümrükte ele geçirildi - Son Dakika

Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu gümrükte ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir'de, yurt dışından kente satış için getirilen uyuşturucu madde, havalimanı polisleri tarafından ele geçirildi.

Yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu gümrükte ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir'de, yurt dışından kente satış için getirilen uyuşturucu madde, havalimanı polisleri tarafından ele geçirildi. Narkotik köpeğinin kontrol ettiği valizde yaklaşık yarım kilo esrar ile hassas terazi çıktı.


Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Son olarak ekipler, kente yurt dışından satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hasan Polatkan Havalimanında yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve narkotik köpeği ile valizinde yapılan aramalarda, 355,06 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri, yakalanan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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