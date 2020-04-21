Yurt dışından tahliye edilen vatandaşlar, İstanbul'daki yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika

14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından sağlık sorunu olmayan vatandaşlar, evlerine dönebilecek.

Odalardaki çarşaf ve nevresim değişimi yurt personeli tarafından yapılıyor. Yurt personeli, koruyucu kıyafetlerini giyerek çalışıyor.

Günde 3 öğün ana yemek dağıtılan yurtlarda, ara öğünlerin yanı sıra YURTKUR görevlileri tarafından vatandaşlara çay ve kahve ikramı yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen yurtlardaki çalışmalarda, Kızılay ekipleri yemek ihtiyacını karşılıyor, AFAD ekipleri ise temizlik organizasyonuyla ilgileniyor.

Vatandaşlar yurtlarda kalacakları odalara diş macunu, diş fırçası, havlu, terlik gibi malzemelerden oluşan kişisel hijyen seti yerleştirildi.

Görevli sağlık ekipleri, yurtlardaki vatandaşların düzenli olarak sağlık kontrollerini yapacak.

Herhangi bir olumsuzluk durumu göz önünde bulundurularak yurtlar bölgede belirlenen hastanelerle eşleştirildi.

Kırgızistan'dan getirilen 305 Türk vatandaşı, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Maltepe 'deki Mimar Sinan Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.

Mısır'dan getirilen 164 yolcu dün Güngören 'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na yerleştirilirken, bugün ise Kırgızistan , Romanya ve İngiltere 'den getirilen vatandaşlar çeşitli yurtlara yerleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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