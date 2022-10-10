Irak telefon fiyatları 2022 – iPhone 14 ne kadar?

Yaklaşık 3 – 4 yıl önce telefon fiyatları 3000 TL seviyelerine ulaştığında buna epey tepki göstermiştik. Aradan geçen sürede telefon fiyatları o kadar zamlandı ki, piyasadaki en iyi telefonu almak istiyorum diyenlerin ödemesi gereken tutar, 3000 TL'den 35 bin 399 TL seviyelerine kadar çıktı ve insanlar telefon almak için yurt dışına daha fazla yönelmeye başladı. Bu kapsamda Irak telefon fiyatları ile karşınızdayız.

İlk yükselişler başladığında çok büyük bir kitle, yurt dışından telefon getiriyor ve bunun kayıt işlemini yaptırıyordu. Ancak 100 küsür TL seviyelerinde olan IMEI kayıt ücreti 2022 yılı itibariyle 2732 TL'ye çıktı. Üstelik pasaport sahibi dışında başka birine ait bir hattı taktığınızda telefon sinyal almıyor ve herkesin kullanabileceği hale gelmesi 3 yıl sürüyor. Yani üç yıl boyunca kimseye satamıyorsunuz.

Çift SIM'li telefonlar daha avantajlı: 240 gün

Tüm bu zorluklara rağmen ülkemizdeki inanılmaz fiyatlara karşı, yurt dışından telefon almaya devam eden büyük bir kitle bulunuyor. Özellikle çift SIM kartlı bir model satın aldığınızda 240 gün boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

IMEI uzatma bitti! Yurt dışı iPhone'lar için yolun sonu

Peki nasıl? IMEI kaydı olmayan bir telefon 120 gün içerisinde kapanıyor. Ancak çift SIM girişi bulunduğunda telefon çift IMEI'ye sahip olduğu için 120 + 120 şeklinde kullanabiliyorsunuz.

Irak telefon fiyatları ne kadar?

Yurt dışından herhangi bir elektronik cihaz almak isteyenlerin ilk baktığı yer ABD olsa da, hem ülkemize yakınlığı hem de ticaret yoğunluğu nedeniyle Irak sıkça tercih ediliyor. Bu kapsamda Irak telefon fiyatları ile karşınızdayız.

iPhone 14 serisi kısa bir süre önce satışa sunulduğu için ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Irak'a kadar tüm pazarlarda stok problemleri devam ediyor. Bu nedenle satıcılar ellerindeki cihazları piyasa koşullarının çok daha üstünde satışa sunuyor;

iPhone 14 – 128 GB – 939 dolar

iPhone 14 – 256 GB – 1049 dolar

iPhone 14 Pro – 128 GB – 1199 dolar

iPhone 14 Pro – 256 GB – 1315 dolar

iPhone 14 Pro Max – 128 GB – 1350 dolar

iPhone 14 Pro Max – 256 GB – 1450 dolar

iPhone 14 Pro Max – 512 GB – 1690 dolar

Bu kapsamda iPhone 14 fiyatlarının şu anda oldukça hareketli olduğunu ve Irak'ta daha düşük veya yüksek fiyatlar ile karşılaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

iPhone 11 – 64 GB – 599 dolar

iPhone 13 – 128 GB – 899 dolar

iPhone 13 – 256 GB – 999 dolar

iPhone 13 Pro – 128 GB – 1169 dolar

iPhone 13 Pro – 256 GB – 1269 dolar

iPhone 13 Pro Max – 128 GB – 1299 dolar

iPhone 13 Pro Max – 256 GB – 1399 dolar

iPhone 13 Pro Max – 1 TB – 1899 dolar

iPhone 13 Pro Max – 128 GB – Çift SIM – 1369 dolar

iPhone 13 Pro Max – 256 GB – Çift SIM – 1469 dolar

Not: Bu fiyatlar doğrudan Irak'taki mağazalardan alınan fiyatlar. Normal bir telefoncuya giderek çok daha uygun ücretlere satın alanlar var. Tabi güvenmek size kalmış bir durum.

Bu kapsamda Irak'taki çeşitli telefoncularda 128 GB kapasiteye sahip olan iPhone 13 Pro'yu 1065 dolar ve 1100 dolar gibi fiyatlara bulmak mümkün.

Evet, ABD'den çok daha uygun fiyata Irak'tan iPhone almak mümkün. Bunun nasıl olduğunu bizde anlamıyoruz ?? Üstelik telefon ABD'de satılan versiyon ve FaceTime engeli bulunmuyor.

Oppo A95 – 235 dolar

Oppo Reno 5F – 249 dolar

Oppo 6Z 5G – 369 dolar

Oppo 6 5G – 499 dolar

Oppo A55 – 185 dolar

Oppo A74 – 199 dolar

Oppo Reno 5 – 359 dolar

Oppo A53 – 149 dolar

Huawei Mate 30 Pro – 699 dolar

Huawei Mate 40 Pro 5G – 899 dolar

Huawei P40 Pro – 799 dolar

Huawei Nova 7 5G – 390 dolar

Huawei Nova 7i – 225 dolar

Huawei Nova Y60 – 179 dolar

Huawei Nova 8i – 299 dolar

Huawei Nova 9 – 419 dolar

Huawei Y9a – 215 dolar

Huawei Y6p – 113 dolar

Honor 50 – 409 dolar

Honor 50 Lite – 249 dolar

Honor 20 Pro – 410 dolar

Samsung Galaxy A12 – 144 dolar

Samsung Galaxy A02 – 114 dolar

Samsung Galaxy A03s – 124 dolar

Samsung Galaxy A22 5G – 199 dolar

Samsung Galaxy A32 – 239 dolar

Samsung Galaxy A72 – 469 dolar

Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1529 dolar

Samsung Galaxy Z Flip 3 – 920 dolar

Samsung Galaxy S21 Ultra – 989 dolar

Şu anda listemizdeki telefon sayısı az. Bunun sebebi ulaşabildiğimiz mağaza fiyatlarının bunlar olması, zira internet sitelerindeki fiyatlar ile aralarında fark var. Eğer farklı modeller hakkında bilgi sahibiyseniz, Irak telefon fiyatları konumuza destek olmak için yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

– Irak telefonlar fiyatları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yurt dışından almak size mantıklı geldi mi?